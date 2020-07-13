سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 13-7-2020



محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنك المركزي والبنك الأهلي الكويتي مقابل تراجعه أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي وبنك الكويت الوطني، كما شهد الدينار استقرارًا في بعض البنوك كبنك بلوم.



سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الإثنين 13-7-2020





ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري ليسجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 52.17 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنه في بنك عودة ليسجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 52.18 جنيه، واستقر الدينار في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 42.03 جنيه.



وفي المصرف العربي الدولي شهد الدينار الكويتي تراجعًا اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.69 جنيه وللبيع 52.06 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 50.71 جنيه وللبيع 52.22 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.44 جنيه وللبيع 51.56 جنيه، أما في البنك العربي الأفريقي فسجل للشراء 50.09 جنيه وللبيع 51.17 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.357 جنيه وللبيع 52.20 جنيه.



وتراجع أيضًا سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 49.36 جنيه وللبيع 52.10 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 52.95 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.18 جنيه، كما بلغ سعر الدينار للشراء في بنك مصر 49.35 جنيه وللبيع 52.18 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.21 جنيه.

يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 13-7-2020، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.وشهدت البورصات الخليجية والعربية، خلال آخر جلسات التداول أمس الأحد، تغيرات ملحوظة، إذ أغلقت معظم البورصات الرئيسة على ارتفاع، فحققت بورصة دبي مكاسب بلغت 0.2 %، حيث قفز سهم داماك 11.6 %، وارتفع المؤشر السعودي 0.2 %، حيث زاد سهم مصرف الراجحي 0.4%، وحقق أيضًا مؤشر أبوظبي 0.4 %، كما زاد مؤشر الكويت 0.6 % ليبلغ 5636 نقطة، وارتفع مؤشر البحرين 2.1% إلى 1314 نقطة، وحقق مؤشر دبي 0.2% مسجلا 2089 نقطة، أما بالنسبة لسلطنة عمان تقدم مؤشرها 0.3 % إلى 3504 نقاط.أسعار الدينار الكويتي