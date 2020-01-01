دبلوماسي سابق: دعم دول الجوار لليبيا يوصلها للسلام

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاتحاد الأوروبي مطالَب بتوقف التوغل التركي الهدام بليبيا، والتحرش بأوروبا والتنقيب على الغاز بطريقة غير شرعية.أضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يكشف هويته كراعٍ للإرهاب وداعم لها، لكنه أيضًا يخسر دوليًا ويتعرى أمام المجتمع الدولي.وواصل: "إن تدخل البعد الإقليمي والبعد الدولي أصبح أمرًا خطيرًا جدًا على المشهد الخارجي في ليبيا، مؤكدًا أن دعم دول الجوار من مصر والجزائر قد يوصل إلى وفاق وسلام في ليبيا، متوسّمًا نتائج واقعية من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالشان التركي.