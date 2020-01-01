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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تترأس اجتماعا لتنظيم مجال الإعلانات بالمحافظة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:18 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط،اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة والجهاز الإدارى للإعلانات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد بهجت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد مجاهد، الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، ورجب معيزة، مدير عام الشئون المالية والإدارية.

و أوضحت محافظ دمياط أن الاجتماع تناول استعراضا شاملا لما تم تنفيذه وحجم التعاقدات خلال الفترة الماضية وذلك طبقًا لبنود البروتوكول المبرم بين المحافظة، والشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية منذ منتصف أغسطس الماضي، والذى يهدف إلى تنظيم المنظومة الإعلانية بالمحافظة طبقًا لمعايير محددة وقواعد منظمة لذلك المجال، فضلًا عن محاربة فوضى وعشوائية الإعلان والحفاظ على المظهر الحضاري العام.

وقد أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم مناقشة عدد من المحاور المُتعلقة بآليات إدارة الإعلانات بالميادين وذلك بعد تحديد التابع منها لولاية المحافظة، لافتة إلى أنه تم الموافقة على التوصية الخاصة بإدراج الشاشات الإعلانية تحت ولاية الشركة الوطنية لإدارتها إعلانيًا، والعمل على التنويه من خلالها عن كيفية التواصل والتعاقد مع الشركة، منوهة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا القرار والا سيتم إزالتها.

ومن جانبه رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، أنه تم اتخاذ خطوات كبيرة بالتعاون مع المحافظة صوب تنظيم المجال الإعلاني طبقًا لاشتراطات ومواصفات فنية محددة، تتوافق مع جميع المعايير الخاصة بالذوق الاجمالى العام والتنسيق الحضارى وتحقيق الحفاظ على أمان المكان ومرتادى الطرق.

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