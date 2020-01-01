تجديد حبس جزار وابن شقيقته لقتل بائع خضراوات بالجيارة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس جزار وابن شقيقته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل زوج شقيقته الثانية في منطقة الجيارة.واعترف المتهم خلال تحقيقات نيابة مصر القديمة، أن شقيقته عقب وفاة زوجها الأول ورثت عنه أملاكا وعقارات، ثم تزوجت من القتيل بائع الخضراوات الذي عرف بسوء خلقه وطمعه في أموالها، لافتا إلى أنه في أول الزواج حذره من الاقتراب من أموالها.ويوم الواقعة حضرت شقيقته مع زوجها المنطقة فحاول منعه من الدخول فتعدى عليه بالضرب وأسقطه أرضًا، وتدخل الأهالي لمنع تطور المشاجرة، ثم حضر نجل شقيقته الأخرى وثلاثة من أصدقائه، وتطورت المشاجرة وقام المتهم بضربه وتمزيق جسده بمساعدتهم.كان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى اخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على الجثة وضبط جزار ونجل شقيقته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.