30 ألف حالة وفاة بكورونا فى فرنسا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 209 ألفًا و350 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الإثنين، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس تجاوزت 30 ألف حالة وفاة، بينما تعافى 78 ألفًا 513 مصابًا حتى الآن، ومر الآن نحو 23 أسبوعًا من الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.