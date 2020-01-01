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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

منصور عامر: وجدت 140 خُلقًا بالقرآن ونفسهم فى الإنجيل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:15 ص
منصور عامر
منصور عامر
أحلام عبدالرحمن
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قال منصور عامر الكاتب ورجل الأعمال، إنه اعتمد في كتابه الجديد "هكذا توافقت أخلاقنا"، على مقارنة الأخلاق الواردة في كل من الإنجيل والقرآن والتوراة.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "طلعت من القرآن 140 خُلقًا، ثم بحثت ف التوراة والإنجيل وجدت في كل منهما 140 خلقًا".

وتابع: "نحن مختلفون في عقيدة أو طريقة صلاة وليس في الأخلاق، معاملاتنا واحدة، والقواسم المشتركة غير معقولة، وهذا ما يجب أن نعلمه لأطفالنا، لابد أن تكون ثقافتنا واحدة ونعلم أن أخلاقه زيي بالضبط، أتمنى ندرسه في المدرسة إننا زي بعض".

ولفت إلى أن كتابه "هكذا توافقت أخلاقنا"، حصل على إجازة من الأزهر الشريف ومن الكنيسة، وعُرض على الأنبا المختص والذي قام بكتابة مقدمته.

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