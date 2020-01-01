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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«العالمي لدراسات المناعة» يوضح طرق الإصابة بكورونا بعد الشفاء (فيديو)

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:31 م
الدكتور طلال نصولي
الدكتور طلال نصولي
الشيماء زيدان
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شرح الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، على الهواء مباشرة كيف يمكن أن يصاب الفرد بفيروس كورنا المستجد بعد شفائه منه من قبل.

وقال «نصولي» خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» اليوم، إن الأجسام المضادة بالجسم هي التي تواجه فيروس كورونا، مما يجعل الشخص عرضة للإصابة بالفيروس بعد أشهر من الشفاء، مطالبًا الجميع بالالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس.

وأكد أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الرذاذ فقط، لكنه ينتقل عن الطريق الهواء أيضًا، ذلك لأن الفيروس يعيش في الجو، مشيرًا إلى أن 80% من الفيروس يقع على الأرض والـ 20% الأخرى تظل في الهواء.

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