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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد سرقة هاتفه.. مجهول ينتحل شخصية الفنان منير مكرم على «فيس بوك»

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:22 ص
منير مكرم
منير مكرم
محمد مجدي
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تعرض الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إلى سرقة هاتفه المحمول، وتوجه إلى قسم شرطة الجيزة، وحرر محضر لإثبات السرقة، ومن بعدها حرر محضر في مباحث الإنترنت للحفاظ على الأرقام الموجودة على الهاتف والمعلومات الشخصية، وخاصة أن مكرم عضو نشط في مجلس النقابة، ويحمل العديد من الأرقام لعدد من الشخصيات العامة في المجتمع المصري من بين فنانين ورياضيين ورجال دولة.

وفوجئ منير مكرم، أن أحد الأشخاص استخدم حساب «الفيس بوك» الخاص به من خلال هاتفه، وبدأ يرسل العديد من رسائل التهديد إلى بعض الفنانين والشخصيات العامة.

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