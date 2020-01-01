برلمانية تونسية: عازمون على إنقاذ البلاد من الإخوان وإقالة الغنوشي

حاور برنامج «مساء دي إم سي» نوابا من البرلمان التونسي المعتصمين ضد الإخواني راشد الغنوشي، رئيس المجلس، وكان على رأس المعتصمين عبير موسى رئيس الحزب الدستوري الحر بتونس.وقالت «موسى» خلال حوارها عبر سكايب ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم، إن الإخواني راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، استضاف أحد الشباب المتهمين في قضايا الإرهاب بالمجلس.وطالبت بضرورة سحب الثقة من الغنوشي: «لن نتخلى عن مطالبنا بسحب الثقة من الإخواني راشد الغنوشي رئيس البرلمان بعد أفعاله في البرلمان التونسي وفي حق تونس.. هناك تسهيل من حكومة الجبالي للإرهابيين في بؤر التوتر، ونحن عازمون على إنقاذ تونس من حكم الإخوان، وتصحيح المسار وإعادة تونس للشعب التونسي».