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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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أسامة كمال: تحويل السيارات للغاز يوفر 50% ماديًا للمواطنين
الأحد 12/يوليه/2020 - 10:54 م
المهندس أسامة كمال، وزير البترول
سناء إسماعيل
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الكلمات المفتاحية
وزير البترول الأسبق
تحويل السيارات
أسامة كمال
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