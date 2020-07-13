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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 13 يوليو 2020

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:27 ص
مواد البناء
مواد البناء
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يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، خاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 13-7-2020، منتصف تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية.

أسعار مواد البناء اليوم


شهدت أسعار مواد البناء المحلية، من الحديد والأسمنت حالة تراجع، اليوم الإثنين 13-7-2020، والتي شهدت حالة من الاستقرار على مدار الأيام الماضية.


سعر الأسمنت المصري اليوم الإثنين 


بلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 708 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 710 جنيهات للطن، وسجل لافارج للأسمنت نحو 710 جنيهات للطن، وسجل أسمنت حلوان 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 725 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 765 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 723 جنيهًا للطن.

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بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 720 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 750 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 723 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 748جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 783 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 723 جنيهًا للطن.

وسجل سعر الأسمنت المسلح 740 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 728 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن.



سعر الحديد اليوم الإثنين 13-7-2020


سجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن

وسجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيهًا، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيهًا للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.

وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.


ومن جانبه قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن أسعار الحديد والأسمنت في طريقها نحو الانخفاض منذ بداية الأزمة بسبب الركود، لافتًا إلى أن تجار مواد البناء تلقوا مزيدًا من الخسائر طوال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن كثيرًا من التجار خرجوا من المهنة بسبب توقف حركة البيع التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر.

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