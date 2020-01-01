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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي غيّر وجه مصر

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:29 م
وزير المالية
وزير المالية
الشيماء زيدان
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشاريع الإسكان الجماعي بديلة العشوائيات، التي وفرتها الدولة لجميع المواطنين، تخطت مليون وحدة سكنية، كلفت الدولة حوالي 2 مليار جنيه، موضحًا أن خطة الإصلاح الإقتصادي خطة طموحة غيرت من وجه مصر.

وأضاف معيط خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن هناك قطاعات كانت تحزن المصريين بسبب عيش الكثير منهم في مناطق غير آمنية أو عشوائية أو خطرة، لكن بعد خطة الإصلاح الإقتصادي، تحولت هذه القطاعات من عائق على الدولة إلى واجهة تليق بمصر.

وأكمل: "من ضمن القطاعات التي تحسنت قطاع المناطق العشوائية، حيث تحولت من مناطق غير آدمية إلى مناطق تليق بالشعب المصري ويستطيع من خلالها المواطنون العيش في حياة كريمة".

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