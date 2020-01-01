الصحة توصي بعدم رش الأشخاص بالمطهرات في أماكن العمل
الأحد 12/يوليه/2020 - 07:58 م
نصحت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، بعدم رش الأشخاص بالمطهرات في أماكن العمل.
جاء ذلك في منشور توعوي للوزارة عبر حسابها على موقع "فيسبوك".
وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق، إنه لا ينصح برش الأفراد تحت أي ظرف من الظروف بالمطهرات، لأنه لن يقلل من قدرة الشخص المصاب على نشر الفيروس، وأوضحت المنظمة أن رش المطهرات قد يُسبب أضرارًا من نوع آخر على صحة الأفراد.
جاء ذلك في منشور توعوي للوزارة عبر حسابها على موقع "فيسبوك".
وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق، إنه لا ينصح برش الأفراد تحت أي ظرف من الظروف بالمطهرات، لأنه لن يقلل من قدرة الشخص المصاب على نشر الفيروس، وأوضحت المنظمة أن رش المطهرات قد يُسبب أضرارًا من نوع آخر على صحة الأفراد.