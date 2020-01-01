رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: انخفاض شكاوى المواطنين من مغالاة المستشفيات الخاصة لعلاج كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:26 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، إن هناك انخفاضًا فى أعداد الشكاوى الواردة من المواطنين من مغالاة أسعار علاج حالات كورونا فى المستشفيات الخاصة، حيث إن هناك التزاما من المستشفيات بعد الاجتماع الذى عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الشهر الماضى مع غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وعدد من أصحاب المستشفيات الخاصة.

وأوضحت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة والسكان، لـ"الدستور"، أنه يتم فحص كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين، وفى حال ثبوت مغالاة فى الأسعار يتم التواصل مع المستشفى لإرجاع المبلغ المستحق لصاحب الشكوى.

وأعلنت عن شن حملات مفاجئة للمرور على المستشفيات الخاصة، حيث يتم تنظيم لجنة مكونة من العلاج الحر ومكافحة عدوى والجودة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم المغالاة بعد فحص الفواتير والملفات.

وأوضحت، أنه تم إغلاق مستشفيين خلال الفترة الماضية فى منطقتى المهندسين والأخرى فى الوراق، إحداهما لعدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، والأخرى لعدم وجود أطباء وتمريض بشكل كافٍ للتعامل مع حالات كورونا.

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«عمليات التعليم»: خطأ في سؤال «الجغرافيا» للثانوية العامة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب وقف نقل الإرهابيين بين بؤر الصراع

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

«بيتي هيتخرب».. رانيا يوسف تقبل اعتذار متحرش

الصور

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعدد من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الأكثر قراءة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب وقف نقل الإرهابيين بين بؤر الصراع

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكري سرحان بسبب 50 جنيهًا

نجم الساعة

66528 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

محمد الباز يهنئ النائب علاء عابد بخطبة ابنته

مطعم كندي يحقق التباعد الجسدي عبر تماثيل لعرض الملابس

الحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال في الاسكندرية بالرقم القومي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد

الثقافة

علي الهلباوي يحيي حفلا غنائيًا في ساقية الصاوي.. الجمعة

وائل الفشنى يحيي حفلًا صوفيًا بالمسرح المكشوف.. الأحد

«مسار إجباري» يحيي حفلًا غنائيًا في الأوبرا.. 22 يوليو

«والنمور لحجرتي» لـ أحمد ناجي على مائدة «مصر المحروسة».. الجمعة