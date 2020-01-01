الصحة: انخفاض شكاوى المواطنين من مغالاة المستشفيات الخاصة لعلاج كورونا

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، إن هناك انخفاضًا فى أعداد الشكاوى الواردة من المواطنين من مغالاة أسعار علاج حالات كورونا فى المستشفيات الخاصة، حيث إن هناك التزاما من المستشفيات بعد الاجتماع الذى عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الشهر الماضى مع غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وعدد من أصحاب المستشفيات الخاصة.وأوضحت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة والسكان، لـ"الدستور"، أنه يتم فحص كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين، وفى حال ثبوت مغالاة فى الأسعار يتم التواصل مع المستشفى لإرجاع المبلغ المستحق لصاحب الشكوى.وأعلنت عن شن حملات مفاجئة للمرور على المستشفيات الخاصة، حيث يتم تنظيم لجنة مكونة من العلاج الحر ومكافحة عدوى والجودة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم المغالاة بعد فحص الفواتير والملفات.وأوضحت، أنه تم إغلاق مستشفيين خلال الفترة الماضية فى منطقتى المهندسين والأخرى فى الوراق، إحداهما لعدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، والأخرى لعدم وجود أطباء وتمريض بشكل كافٍ للتعامل مع حالات كورونا.