رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتفاق 4 كتل تونسية على سحب الثقة من «الغنوشي»

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:22 م
الغنوشي
الغنوشي
محمد عمر
طباعة
أعلن الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي التونسي محمد عمار، اليوم الأحد، اتفاق 4 كتل نيابية بمجلس النواب على البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة.

وأوضح محمد عمار في بيان مساء اليوم، عن اتفاق الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية على سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب عدة خروقات للنظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس، وذلك وفق قناة "العربية".

وانطلقت عدة مشاورات، منذ أيام بين عدد من الكتل النيابية، لبحث إمكانية سحب الثقة من رئيس البرلمان عبر جمع تواقيع 73 نائبا على عريضة تقدمت بها كتلة الدستوري الحر، قبل المرور إلى جلسة عامة للتصويت عليها بأغلبية 109 أصوات من أصل 217 صوتا.

وأفادت مصادر تونسية في وقت سابق بأن مساعي سحب الثقة من الغنوشي جاءت بعد تكرار تجاوزاته وفشله في إدارة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، وتحوله إلى مصدر توتر وخلافات داخلها.

وأوضح المصدر ذاته أن الكتلة الديمقراطية وهي عبارة عن 40 مقعدا، وكتلة تحيا تونس 14 مقعدًا، وكتل الإصلاح الوطني 15 مقعدًا، والكتلة الوطنية 9 مقاعد، سعوا إلى جمع التوقيعات الضرورية لتقديم لائحة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم» تعلن موعد نتيجة الثانوية العامة

الرئيس السيسى: «الجراج اللى مش هيشتغل هناخده»

السيسى: كل مواطن سيتقدم لطلب شقة «هياخدها»

«التموين»: الأهلى سجل لقب نادي القرن منذ 13 عامًا (صور)

الصور

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

الأكثر قراءة

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

ارتفاع الرطوبة.. «الأرصاد» تكشف الطقس حتى نهاية الأسبوع

الرئيس السيسى: «الجراج اللى مش هيشتغل هناخده»

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكري سرحان بسبب 50 جنيهًا

نجم الساعة

66528 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال في الاسكندرية بالرقم القومي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

تطبيق يابانى لمساعدة الممرضات على تقليل الاتصال مع مرضى كورونا

مواعيد القطارات اليوم الأحد 12-7- 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد

الثقافة

كيف تحول حي «شبرا» من الانفتاح لمرتع للتكفريين؟

طلعت رضوان يصدر كتاب «التأرجح بين المنطوق والمكتوب»

الثلاثاء.. «تجارة الذهب في إفريقيا» محاضرة بساقية الصاوي

قصور الثقافة تطرح مسابقة «مكتسبات ثورة يوليو 1952»