اتفاق 4 كتل تونسية على سحب الثقة من «الغنوشي»

أعلن الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي التونسي محمد عمار، اليوم الأحد، اتفاق 4 كتل نيابية بمجلس النواب على البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة.وأوضح محمد عمار في بيان مساء اليوم، عن اتفاق الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية على سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب عدة خروقات للنظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس، وذلك وفق قناة "العربية".وانطلقت عدة مشاورات، منذ أيام بين عدد من الكتل النيابية، لبحث إمكانية سحب الثقة من رئيس البرلمان عبر جمع تواقيع 73 نائبا على عريضة تقدمت بها كتلة الدستوري الحر، قبل المرور إلى جلسة عامة للتصويت عليها بأغلبية 109 أصوات من أصل 217 صوتا.وأفادت مصادر تونسية في وقت سابق بأن مساعي سحب الثقة من الغنوشي جاءت بعد تكرار تجاوزاته وفشله في إدارة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، وتحوله إلى مصدر توتر وخلافات داخلها.وأوضح المصدر ذاته أن الكتلة الديمقراطية وهي عبارة عن 40 مقعدا، وكتلة تحيا تونس 14 مقعدًا، وكتل الإصلاح الوطني 15 مقعدًا، والكتلة الوطنية 9 مقاعد، سعوا إلى جمع التوقيعات الضرورية لتقديم لائحة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.