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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إعدام المتهمة بقتل ربة منزل لسرقتها بحلوان

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:59 م
إعدام المتهمة بقتل
إعدام المتهمة بقتل ربة منزل
حسام التمساح
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل تدعى "سماح" بالإعدام شنقا في سرقة وقتل المجني عليها "نوال. ع. ا. خ" ربة منزل مع سبق الإصرار والترصد في حلوان.

وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2018، وأسندت النيابة العامة تهمة قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتل المجني عليها وتوجهت إلى مسكن المجني عليها، وما إن ظفرت بها حتى سددت لها عدة طعنات قاصدة من ذلك قتلها، وإحداث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أدت لوفاتها.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمة اعترفت بقتل المجني عليها لسرقتها، حيث سرقت المنقولات المملوكة للمجني عليها، وكان ذلك داخل مسكنها، وأحرزت المتهمة سلاحا أبيض "سكينا" بغير مسوغ قانوني يسمح لها بإحرازه أو حيازته.

وذكر تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة يعود إلى إصابة طعنية في عنق الرقبة وفي البطن وقطع حاد بالأوعية الدموية في العنق والبطن مما نتج عنه نزيف دموي حاد أدى إلى الوفاة.

وكشفت تحريات ضباط المباحث عن أن التحريات توصلت إلى أن جريمة القتل هدفها السرقة وأنه تمكن من ضبط المتهمة ومواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لسرقة المجني عليها وأرشدت عن المسروقات مشغولات ذهبية، هاتفين محمول ومبلغ مالي.

وتبين أن المتهمة كانت تمر ضائقة مالية، دفعتها لارتكاب الواقعة وقامت على إثرها بتدبير واقعة القتل وتوجهت إلى مسكن المجني عليها، واستغلت العلاقة الأسرية التي تربطهما.

وتمكنت من الدخول لمسكنها وما إن ظفرت بها حتى طعنتها باستخدام سلاح أبيض عثر عليه داخل مطبخ المجني عليها، وعقب التأكد من وفاتها قامت بسرقة المنقولات المبينة بالتحقيقات، وفتحت الغاز الطبيعي وحدوث حريق لمسكن المجني عليها.

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