السيسى عن المدينة الرياضية فى الأسمرات: «حاجة حلوة»

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي سؤاله للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن الألعاب الرياضية التي تتضمنها المدينة الرياضية في حي الأسمرات، ليرد قائلا: «إنَّ المدينة الرياضية تشمل جميع الرياضات مثل السباحة والسلة وكرة القدم وألعاب القوى وغيرها».وأكد وزير الشباب والرياضة أن جميع هذه الأعمال تتم بتوجيهات الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن منظر المدينة الرياضية خيالي، خصوصًا في فترة الليل، ليرد الرئيس السيسي عليه قائلا: «فعلا حاجة حلوة».ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي «الأسمرات ٣»، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.كما يفتتح الرئيس السيسي أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.