السيسي يوجه بزيادة مشروعات الإسكان لاستيعاب العائدين من الخارج

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، زيادة حجم الأعمال في المشروعات السكنية الجديدة بهدف توفير فرص عمل بشكل أكبر.ووجه الرئيس في كلمته اليوم، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بزيادة حجم الأعمال لاستيعاب العائدين من الخارج وتوفير فرص عمل لهم، مضيفا: "البعض قال إننا وقفنا أعمال البناء فالناس مش هتلاقي شغل، لكن نزود أعمال الإنشاء وننجز المراحل بشكل أكبر ونوفر فرص عمل للناس".ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.كما يفتتح الرئيس السيسي أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث، كما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.