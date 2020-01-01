الرئيس السيسى: هناك مناطق فى القاهرة لن تصدر لها تراخيص بناء مطلقا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ الدولة اتخذت القرار بوقف البناء وإصدار التراخيص لمراجعة الكثافات السكانية في القاهرة والمحافظات المزدحمة «حتى يعيش الناس بشكل مناسب».وأضاف السيسي في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات الجديدة، اليوم الأحد، أنَّ هناك أماكن في القاهرة لن تصدر لها تراخيص بناء مطلقًا وحتى إذا صدرت تراخيص ستكون باشتراطات محددة منها بناء طابقين فقط.ولفت إلى أننا كنا بحاجة لوقف إصدار التراخيص من 20 سنة وهناك مخالفات بشكل كبير، موضحًا: «الرخصة بتطلع 5 أدوار، ونجد العمارة 15 دور».ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي «الأسمرات ٣» والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.كما يفتتح الرئيس السيسي أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.