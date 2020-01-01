استعجال التحريات في العثور على جثة شاب بجوار مستشفى

استعجلت نيابة عين شمس تحت إشراف المستشار أحمد عز، المحامي العام، تحريات المباحث في العثور على جثة شاب عثر عليه ملقى داخل قطعة أرض بالقرب من أحد المستشفيات بمنطقة عين شمس.وكانت النيابة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.وقال شهود عيان إن الجثة لشاب مجهول وفور العثور قاموا بإبلاغ رجال الأمن الذين حضروا على الفور.تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوجود جثة بالقرب من أحد المستشفيات لشخص مجهول الهوية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مقتولا داخل قطعة أرض تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الواقعة.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.