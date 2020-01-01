«التعليم»: ضبط طالبين بسوهاج والشرقية حاولا الغش فى الثانوية العامة

قالت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، والمخصصة لامتحانات الثانوية العامة، إنه بالنسبة لصور مادة الكيمياء المتداولة قبل الساعة 10 والنصف صباحًا، تبين أنها قديمة لامتحانات الأعوام السابقة، وبعدها ضبط الطالب (و. أ) بإدارة أخميم بمحافظة سوهاج بمحاولة غش بحيازة محمول وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.وأضافت، في بيان، أنه بالنسبة لامتحان مادة الجغرافيا فقد تم ضبط الطالبة (ن. م. أ. ف) بلجنة مدرسة يوسف عطوان الرسمية للغات التابعة لإدارة الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم ضبط الطالبة وعمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.