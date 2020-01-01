نائب: «المجمع المتكامل للوثائق المؤمنة» يقضي على البيروقراطية

أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بمشروع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة، حيث تأتي أهميته في ضمان دقة وصحة البيانات بمختلف أنواع الوثائق، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مضيفًا أن الحكومة اختارت 50 ألف موظف من أجل التعامل مع التكنولوجيا الجديدة، وهو ما يستدعي حسن ودقة تدريبهم لضمان نجاح هذا المشروع العملاق.وأوضح أن مشروع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة سوف يُسهم في تخفيف الضغط على المواطنين والعاملين في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي كلف اليوم بسرعة الانتهاء من المشروع للقضاء على المحسوبية والرشاوي.وأضاف أن الدولة تسعى إلى أن تجعل نظام هذا المشروع يُضاهي الدول العظمى في التكنولوجيا والخدمات المقدمة للمواطنين داخل جميع قطاعات الدولة بشكل عام، كما يساعد على الحفاظ على سرية بيانات المواطنين؛ فضلًا عن توفير الوقت والجهد المبذول لاستخراج أي وثيقة للمواطن وسرعة استخراج الأوراق المطلوبة، فهو يساهم في القضاء على البيروقراطية والروتين والمحسوبية والرشاوى كأحد الأهداف الهامة التي تضعها مصر ضمن الأولويات في المرحلة الحالية والمستقبلية.