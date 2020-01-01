السيسى: لن نتراجع عن مواجهة مخالفات البناء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ظلت تتعامل مع مخالفات البناء على مدار 10 سنوات بمنتهى الرفق وطول البال، ولكن هذا الوضع لن يستمر.وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية، أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة مخالفات البناء في مصلحة الدولة، موضحا: "ما عندناش حاجة نداريها ونتكسف منها، لا يمكن أبدا أن تسمح الدولة بالنمو العشوائي، والتعدي على أراضي الدولة".وتابع: "الأمر ده مش هيحصل، لأنه مخاطرة كبيرة على الدولة المصرية، وإحنا أعطينا للناس فرصة للاستيعاب"، مضيفا: "نتحرك بكل أجهزة الدولة سواء كانت المحافظات والوزارات، وأجهزة الأمن وكل من هو معني بالموضوع، لن نتردد أبدا عن الوقوف أمام هذه الظاهرة، وستتعامل الدولة مع هذه الأمور بانضباط".ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.كما يفتتح الرئيس السيسي أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث، كما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.