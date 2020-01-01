«عصا إلكترونية» لتفتيش طالبات الثانوية العامة في مطروح

استخدم مسؤولي لجنة مجمع باحثة البادية بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، العصا الإلكترونية في تفتيش طالبات الثانوية العامة، تطبيقا لقرار وزير التربية والتعليم بمنع استخدام ودخول أجهزة المحمول.كما فحص مسؤولي المجمع درجة حرارة طالبات الثانوية العامة قبل دخولهن اللجنة، كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بحضور أعضاء اللجنة الثلاثية بتعليم مطروح.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.