توافد طلاب الغربية لأداء الامتحان وسط اجراءات احترازية

توافد طلاب الثانوية العامة بصحبة أولياء أمورهم أمام مدارس الغربية، وحرص الطلاب على المراجعة أمام المدارس استعدادًا لدخول اللجان لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا.وحرص أمن اللجان على الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم بتفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخولهم والتأكد من دخول الطلاب برقم الجلوس وبدون هواتف محمول مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا من ارتداء الكمامات والدخول ببوابات التعقيم التى تم تركيبها على مداخل اللجان.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.