بالمياه والمشروبات الغازية.. طلاب الثانوية يستعدون لامتحاني الكيمياء والجغرافيا

بدأ طلاب الثانوية العامة بالتوافد أمام لجان مدرسة عمرو بن العاص الثانوية بنين بمصر القديمة، استعدادا لأداء امتحاني الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.واشترى عدد كبير منهم زجاجات المياه المعدنية والمياه الغازية، قبل دخول اللجان وذلك في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة التي ستبدأ بوقت الظهيرة من اليوم، والتي حذرت منها الأرصاد الجوية ليلة أمس، لتصبح زجاجة المياه المعدنية والمياه الغازية هما المصاحب الوحيد لهما أثناء الدخول إلى مقار اللجان، وذلك في هدوء ملحوظ خيم على أبواب لجان الامتحانات.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.