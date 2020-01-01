الأمن العام يداهم بؤرًا إجرامية فى 5 محافظات

واصل رجال الأمن العام استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية").نجحت الحملات خلال أسبوع في ضبط (206) متهمًا وبحوزتهم، (12) قطعة سلاح ناري، ضبط (12) قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (2990) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (1039) قضية متنوعة أخرى.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.