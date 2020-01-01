«الصحة»: تشديد التدابير الاحترازية على كافة منافذ البلاد

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان أن الدكتورة هالة زايد وجهت بانتظام العمل داخل كافة المنشآت الطبية سواء الوحدات الصحية أو المستشفيات الحكومية، للعمل على تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.وأكد المصدر لـ"الدستور" أن زايد طالبت الأطقم الطبية بتوفير الخدمات الصحية للمرضى داخل المستشفيات على أكمل وجه، كما شددت على توفير كافة الإمكانيات الطبية من مستلزمات في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا والعمل بصورة طبيعية داخل المنشآت الطبية وغيرها من المنشآت العامة.و في ذات السياق قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل انتظام العمل بديوان عام رئاسة الهيئة مع إلغاء العمل بنظام التناوب مع التنبيه على الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة مواعيد العمل الرسمية ومواعيد الحضور والانصراف واستثناء أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل بقرار من اللجنة الطبية.ومن جانبه أكد المصدر أن زايد وجهت كافة المسؤولين بقطاع الطب الوقائي بجميع منافذ البلاد بالتنبيه والترصد الأوبئة الخارجية وإجراء كافة الإجراءات الاحترازية للترصد بها مع ظهور أوبئة جديدة.وفي ذات السياق كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان أن الوزارة رفعت كافة حالات التأهب للفيروسات الخارجية والأوبئة المنشورة خارج حدود البلاد بعد ظهور فيروس كورونا.وأوضح المصدر أنه لا خوف من دخول وباء الطاعون الدبلي هو الشكل الأكثر شيوعا من أشكال الطاعون، ولكنه لا يمكن أن ينتقل بسهولة بين الناس وبعض الأشخاص المصابين بالطاعون الدبلي يظهر عليهم الطاعون الرئوي، ما يعني انتشار العدوى إلى رئتهم وقد ينتقل الطاعون الرئوي بين الناس من خلال السعال ويتراوح معدل إماتة الطاعون الدبلي بين 30٪ و60٪، في حين يكون الشكل الرئوي مميتًا في حالة غياب العلاج ولكن معدلات التعافي من النوعين جيدة إذا ما عُولج الناس في الوقت المناسب.وللوقاية من انتشار الطاعون الرئوي، تجنب المخالطة عن كثب (أقل من 2 متر) مع شخص مصاب بالسعال، وقلل من الوقت الذي تقضيه في المناطق المزدحمة وللوقاية من الطاعون الدبلي، امتنع عن ملامسة الحيوانات النافقة وقم بارتداء طارد الحشرات أثناء تواجدك في المناطق التي يستوطنها الطاعون.وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن علاج الطاعون بالمضادات الحيوية، ويشيع التعافي إذا ما بدأ العلاج مبكرًا وفي المناطق التي تندلع فيها فاشية الطاعون، ينبغي أن يتوجه الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض إلى مركز صحي لتقييم الحالة والعلاج ويجب عزل المرضى المصابين بالطاعون الرئوي وعلاجهم على يد طاقم طبي مدرب يرتدي معدات الحماية الشخصية.