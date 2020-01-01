استمرار حبس صاحب مخبز متهم باختلاس نصف مليون جنيه من أموال الدعم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، حبس صاحب مخبز ١٥ يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتلاعب واختراق نظام التشغيل وإثبات عمليات بيع وهمية وبيع الدقيق المدعم في السوق السوداء.كانت تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي، بتهمة التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية، وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء، وتحصله على مبلغ نصف مليون جنيه دون وجه حق.وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.