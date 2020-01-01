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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

في يوم واحد.. 6611 إصابة و188 وفاة بكورونا في روسيا

السبت 11/يوليه/2020 - 09:42 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
هبه محمد
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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت عن تسجيل 188 وفاة و6611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 720547 إصابة منها 11205 حالات وفاة.

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 6635 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 713 ألفًا و936 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي أمس الجمعة، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرًا إلى تسجيل 637 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و300 إصابة في مدينة سان بطرسبورج خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف البيان أن 7752 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 489 ألفًا و68 شخصًا.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا، أنه تم تسجيل 174 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في عموم روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات 11017 شخصًا.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، في بيان اليوم، أنه تم إجراء أكثر من 22.3 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي في عموم روسيا.

وأفاد البيان، بأن 278 ألف شخص ما زالوا تحت الإشراف والمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 308 آلاف اختبار للكشف عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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