378 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروسكورونا في ألمانيا بواقع 378 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 198556.وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات إلى 9060 في المجمل.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.