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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

378 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

السبت 11/يوليه/2020 - 07:30 ص
كورونا فى ألمانيا
كورونا فى ألمانيا
وكالات
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أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس
كورونا في ألمانيا بواقع 378 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 198556.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات إلى 9060 في المجمل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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