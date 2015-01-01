عبد المنعم السيد يوضح مزايا الخريطة الاستثمارية للاقتصاد المصري

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الخريطة الاستثمارية عبارة عن خريطة توضح فرص الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية، موضحًا أن مصر بدأت في إعداد هذه الخريطة منذ عام 2015.وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن الهدف الرئيسي والوظيفة الحقيقية لوجود خريطة استثمارية، هو مساعدة المستثمر على إيجاد فرصة استثمار مناسبة له، بجانب مساعدته في عقد مقارنات بين مزايا ومقومات الفرص الاستثمارية المختلفة، فضلًا عن استعراض كافة الفرص الاستثمارية الموجودة داخل الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.وتابع، أن الخريطة الاستثمارية هي أول ما يبحث عنه المستثمر كدليل استرشادي له، يبحث خلاله عن فرصة استثمارية مناسبة معروض فيها مقوماتها وموقعها وطريقة استلامها وطريقة الحجز، موضحًا أن هذا كله موجود في منصة واحدة تتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهي "الخريطة الاستثمارية".وواصل: "على الدولة أن تعطي مزايا ومنح وحوافز كبيرة للمستثمرين، خاصة في ظل أزمة كورونا التي أدت إلى توقف الطلب على الاستثمار بسبب ضبابية المشهد الاقتصادي، مفيدًا بأن بناء مصنع أو شركة يعني توظيف عدد كبير من العاملين مما يساعد على تقليل معدلات البطالة".وأشار، إلى ضرورة وجود دعم من الدولة بتقديم حوافز أكثر للمستثمرين لجذب الاستثمار المصري والأجنبي، كما أن تفعيل البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار للمستثمرين بالخارج هام.