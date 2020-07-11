سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 11-7-2020 فى البنوك المصرية
السبت 11/يوليه/2020 - 04:52 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 11-7-2020، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، رفعت الكويت أمس الجمعة، أسعار البيع الرسمية لدرجات الخام التصدير إلى شركات التكرير الآسيوية لشهر أغسطس عند علاوة 1.05 دولار للبرميل فوق متوسط خام عمان في بورصة دبي للطاقة والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة 1.05 دولار عن الشهر السابق، وفقًا للوثائق الرسمية.
وبالنسبة لسعر الخام الخفيف، فقد حددت سعر البيع في أغسطس عند 1.20 دولار للبرميل فوق متوسط خام عمان في بورصة دبي للطاقة والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة دولار عن الشهر السابق.
أسعار الدينار الكويتي
محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم، استقرارًا في البنك التجاري الدولي وبنك بلوم وبنك التعمير والإسكان، في المقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المركزي.
عالميًا، رفعت الكويت أمس الجمعة، أسعار البيع الرسمية لدرجات الخام التصدير إلى شركات التكرير الآسيوية لشهر أغسطس عند علاوة 1.05 دولار للبرميل فوق متوسط خام عمان في بورصة دبي للطاقة والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة 1.05 دولار عن الشهر السابق، وفقًا للوثائق الرسمية.
وبالنسبة لسعر الخام الخفيف، فقد حددت سعر البيع في أغسطس عند 1.20 دولار للبرميل فوق متوسط خام عمان في بورصة دبي للطاقة والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة دولار عن الشهر السابق.
أسعار الدينار الكويتي
محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم، استقرارًا في البنك التجاري الدولي وبنك بلوم وبنك التعمير والإسكان، في المقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المركزي.
سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم السبت 11-7-2020
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.30، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 50.57 جنيه وللبيع 52.20، وفي المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.72 جنيه وللبيع 52.17، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 51.23 جنيه وللبيع 52.20، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 50.15 جنيه وللبيع 51.77.
كما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 49.53 جنيه وللبيع 53.16، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 49.44 جنيه وللبيع 52.26، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.63 جنيه وللبيع 52.30، وفي البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.27، وفي بنك مصر فسجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.27، وفي بنك الاسكندرية فسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.20.
وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدينار الكويتي للشراء 48.65 جنيه وللبيع 51.17، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 52.23، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.27 وللبيع 52.17، في المقابل استقر سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.27، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 49.47 جنيه وللبيع 52.27، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 52.27.
كما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 49.53 جنيه وللبيع 53.16، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 49.44 جنيه وللبيع 52.26، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.63 جنيه وللبيع 52.30، وفي البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.27، وفي بنك مصر فسجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.27، وفي بنك الاسكندرية فسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.20.
وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدينار الكويتي للشراء 48.65 جنيه وللبيع 51.17، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 52.23، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.27 وللبيع 52.17، في المقابل استقر سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.27، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 49.47 جنيه وللبيع 52.27، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 52.27.