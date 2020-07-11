سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 11-7-2020 فى البنوك المصرية

أسعار الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم السبت 11-7-2020

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.30، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 50.57 جنيه وللبيع 52.20، وفي المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.72 جنيه وللبيع 52.17، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 51.23 جنيه وللبيع 52.20، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 50.15 جنيه وللبيع 51.77.



كما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 49.53 جنيه وللبيع 53.16، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 49.44 جنيه وللبيع 52.26، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.63 جنيه وللبيع 52.30، وفي البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.27، وفي بنك مصر فسجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.27، وفي بنك الاسكندرية فسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.20.



وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدينار الكويتي للشراء 48.65 جنيه وللبيع 51.17، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 52.23، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.27 وللبيع 52.17، في المقابل استقر سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.27، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 49.47 جنيه وللبيع 52.27، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 52.27.

محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم، استقرارًا في البنك التجاري الدولي وبنك بلوم وبنك التعمير والإسكان، في المقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المركزي.