الباز يشيد بالأزهر: هدم أسطورة حماية الأتراك للإسلام

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تحية تقدير للأزهر الشريف، بسبب مواقفه الوطنية الرافضة لمتاجرة الأتراك بالدين.وأشاد الباز، في حلقة اليوم من برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، بخطبة الجمعة اليوم للدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق والتي كشف فيها عورات الأتراك، وأن الإسلام شهد في عهد العثمانيين أسوأ أيامه، وأن الخلافة الإسلامية انتهت على أرضهم.وقال الباز، إن الأزهر اليوم بعث برسالة لأردوغان، الذي يحاول أن يصور نفسه على أنه زعيم الإسلام السني، وفي نفس اليوم الذي تم فيه تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد، ومحاولة أردوغان المتاجرة بالدين، رد عليه الأزهر بأن الإسلام عاش أسوأ أيامه في ظل الحكم العثماني.