ألمانيا تستدعي سفير الصين بشأن قانون يخص هونج كونج

استدعت وزارة الخارجية في برلين، اليوم الجمعة، السفير الصيني، لإجراء مناقشة بشأن قانون الأمن القومي الجديد الذي طبق مؤخرا في هونج كونج.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إن ميغل بيرغر المسئول عن المنطقة في الوزارة "كرر موقف الحكومة الألمانية" للسفير الصيني.ويقول منتقدون للقانون الجديد، إنه يقلص بشكل جذري الحقوق المدنية في هونغ كونغ التي كانت تتمتع من قبل بحكم ذاتي واسع النطاق.وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ بهدف وضع حد للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية، والتي تخللتها أعمال شغب وعنف.والقانون الجديد، الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تسبب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة لا سيما وأنه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.