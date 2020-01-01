«تنسيقية الأحزاب» تختتم «الوعي أمان» في 19 محافظة

اختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حملة «الوعي أمان»، التي انطلقلت قبل شهر، لخدمة المواطن المصري ومساعدته في 19 محافظة، بالتزامن مع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.واستطاعت الحملة خلال الفترة السابقة وأثناء عملها في المحافظات، توفير مستلزمات طبية تخطت قيمتها ثلاثة ملايين جنيه، من خلال خلال أمانات الأحزاب أعضاء التنسيقية المشاركة في الحملة، والتي عملت بشكل مستقل بعيدًا عن بيروقراطية المركزية.وأثبت نجاح هذه الحملة في النفاذ إلى المواطنين في محافظات مختلفة، قدرة الأحزاب السياسية على الانتشار والتواجد في المحافظات، والالتحام بالمواطنين.ونجحت الحملة في توزيع المستلزمات الطبية على مديريات الصحة والمستشفيات والوحدات الصحية، كما جرى تنفيذ حملات توعية ميدانية للمواطنين وتوزيع مستلزمات عزل ووقاية.وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مواصلة العمل على تنمية الحياة السياسية وتقوية روابط الأحزاب بالشارع المصري والنفاذ إلى المواطنين في كل مكان، إيمانًا بدورنا، وتحقيق شعارنا في تقديم العمل السياسي بمفهوم جديد.ووجهت التنسيقية بالشكر لوزارة الصحة، والمحافظين، ونواب المحافظين، على التعاون الدائم معها في خدمة المواطن المصري، وتلبية احتياجاته في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله.كما وجهت الشكر للأحزاب التي شاركت في الحملة وهي (النور، والحرية، وإرادة جيل، والمؤتمر، والمصري الديمقراطي، والحركة الوطنية، والمصريين الأحرار، والإصلاح والنهضة، والغد، وحماة الوطن، حقوق الانسان والمواطنة).