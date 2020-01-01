أمريكا: زيادة بنسبة 2.1 % في الإصابات اليومية بكورونا

زادت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 2.1% حتى الساعة السادسة وست دقائق بتوقيت نيويورك، مقارنة بنفس التوقيت أمس الخميس، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 3.12 مليون.وجاءت هذه الزيادة اليومية في عدد الإصابات على مستوى الولايات المتحدة أعلى من متوسط الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضي، والتي كانت 1.9 في المئة.