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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: شهادة طبية للقادمين من دول منتشر فيها كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:51 ص
قادمين من الخارج
قادمين من الخارج
أ.ش.أ
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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، ضرورة حصول جميع الأجانب القادمين من الدول عالية الخطورة إلى البلاد على شهادة تؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، على موقعها الإلكتروني، أن ذلك يأتي وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد القادمة من الخارج إلى البلاد.

وقالت سلطات الصحة العامة بكوريا الجنوبية، صباح اليوم: "اعتبارا من يوم 13 يوليو الجاري، يلتزم جميع الأجانب القادمين من الدول عالية الخطورة بتقديم شهادات طبية صادرة في غضون 48 ساعة من يوم المغادرة، تثبت أن نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (البي سي آر) لهم سلبية، عند وصولهم إلى كوريا الجنوبية، ويجب أن تكون الشهادة صادرة عن مراكز فحص أو مؤسسات طبية محلية، حددتها البعثات الدبلوماسية الكورية الجنوبية".

وأضافت: "حتى لو قدموا شهادة الخلو من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ينبغي أن يكونوا في العزل الذاتي الإلزامي لمدة أسبوعين، ويخضعوا لاختبار الفيروس مرة أخرى في غضون 3 أيام من دخولهم"، ولم تكشف السلطات عن قائمة الدول المتأثرة بإجراءات الحجر الصحي المشددة، متعللة بالعلاقات الدبلوماسية معها.

وأكدت السلطات الصحية أنها تراقب عن كثب معدلات الإصابة الأسبوعية من بين القادمين من الخارج حسب الدول، وتضع معيارا لتعيين هذه الدول.

وحسب الدول، كانت معدلات الإصابة عالية من بين القادمين من كازاخستان، وباكستان، وبنجلاديش، واتخذت كوريا الجنوبية الإجراءات المشددة تجاه الأجانب القادمين من باكستان، وبنجلاديش، مثل فرض قيود على إصدار تأشيرة جديدة وتعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة.

وفي حال المغادرة إلى الدول عالية الخطورة، سيتم فرض قيود على إعادة الدخول باستثناء أغراض الأعمال، والتغطية الإخبارية، والأنشطة الأكاديمية الضرورية، أو الأسباب الإنسانية.

وتخطط السلطات الكورية الجنوبية أيضا إلى تخفيف عدد الرحلات غير المنتظمة من الدول التي تعتبر ذات مخاطر عالية من زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، من خلال مراقبة الوضع في الوقت الحقيقي فيما يتعلق بحالات الإصابة القادمة من الخارج.

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