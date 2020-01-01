إزالة 27 حالة تعد خلال اليوم الثانى لانطلاق الموجة 16 بالمنوفية

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم إزالة 27 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك خلال اليوم الثاني لانطلاق الموجة الـ(16) لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون، يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال الجهود لاسترداد أراضى أملاك الدولة والتأكيد على إنفاذ القانون.وأوضح المحافظ بأنه وفقًا لتقرير غرفة العمليات المركزية تم تنفيذ 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 21 فدانا و4 قراريط، وإزالة 14 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالي مساحة 562م2 وذلك بمختلف جهات الولاية.وعند توجه حملة الإزالات المكبرة بمركز منوف لإزالة 3 حالات تم إرجاء الإزالة لقيام أصحاب التعدى بسداد رسوم الفحص والمعاينة، وكذا تقدم 9 حالات تعد بمركز الباجور بطلبات لتقنين أوضاعهم على أراضى أملاك الدولة لم يتقدموا من قبل.ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أي معوقات لإنجاح أعمال الموجة السادسة عشرة وتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أن الموجة تستمر حتى 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات إنفاذ القانون.من الجدير بالذكر أن الموجة الـ16 تشمل جميع الأراضي التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين والحالات غير الجادة في التقنين.