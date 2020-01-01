«قناة السويس»: انطلاق الاكتتاب في صندوق البنك النقدي 21 يوليو (فيديو)

قال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن الاكتتاب في صندوق "السويس النقدي" سيبدأ 21 يوليو الجاري، ويستمر حتى 20 سبتمبر 2020، أو حتى اكتمال الصندوق، أيهما أقرب.وأضاف رفاعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن صندوق السويس النقدي يستهدف 250 مليون جنيه، وسعر الوثيقة 10 جنيهات بحد أدنى 100 وثيقة، أي ما يعادل 1000 جنيه خلال فترة الاكتتاب فقط.وتابع حسين رفاعي، أنه بعد اكتمال الاكتتاب في المبلغ المستهدف وهو 250 مليون جنيه، ولن يصبح هناك حد أدنى للوثائق.