«تجارية الدقهلية»: إجراء تحاليل كورونا للتجار وذويهم بأسعار رمزية

أعلن المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، عن مبادرة لتحليل فيروس كرونا للتجار وذويهم بأسعار رمزية.وأكد رعب، في بيان، أن من يرغب من التجار إجراء التحاليل التوجه إلى مقر الغرفة التجارية شارع الجمهورية أمام قصر الثقافة بالدقهلية، مشيرا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع 5 معامل شهيرة لتقديم خدمة التحاليل كمبادرة بخصم يتجاوز الـ40% للتجار وذويهم.وأوضح، أنه يمكت الاستفسار عن أي تعاملات مع المعامل من خلال الأرقام ‭٠٥٠٢٢٣٣٥٧٥٢ - ٢٢٣١٢٧٢٠وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، أن المبادرة تتضمن التعاقد لإجراء 7 تحاليل وهي "CBC - ferritin - SGpT - LDH - creatinine – CRP - D. Dimer".وأشار إلى أنه تيسيرا على التجار وذويهم سيتم استقبال ممثلي المعامل لتقديم الخدمات كل خميس داخل مقر الغرفة بالمنصورة، وإرسال نتائج التحاليل للتاجر عبر "الواتساب".