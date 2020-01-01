«الصحة التونسية»: بلادنا خالية من كورونا

أكد وزير الصحة التونسي، عبداللطيف المكي، اليوم الخميس، أن التراب التونسي خال من فيروس كورونا المستجد ولا سيما المناطق السياحية في البلاد.وجاء تصريح المكي في مؤتمر صحفي عقب ظهور نتائج التحاليل المخبرية لثلاثة آلاف عينة عشوائية أغلبها في جزيرة جربة السياحية، التي كانت تمثل بؤرة الوباء في بداية تفشي في الفيروس قبل أشهر.وأضاف الوزير: "التراب التونسي حتى الآن خال من الإصابات الأفقية والإصابات المحلية، ولكن مع فتح الحدود الآن بدأنا باكتشاف حالات وافدة وبدأنا بعلاجها".كانت تونس فتحت حدودها بالكامل، منذ يوم 27 يونيو، بعد إعلان سيطرتها على فيروس كورونا وانحسار الإصابات المحلية إلى مستوى الصفر، كما تستعد الوجهات السياحية في البلاد لاستقبال السياح من الخارج بعد أن حددت وزارة الصحة بروتوكولا صحيا.