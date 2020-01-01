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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ياسمين صبري آخر رومانسية مع أبو هشيمة (صورة)

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:40 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
سناء إسماعيل
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، صورة حديثة لها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وأظهرت الصورة مدى الرومانسية بينها وبين زوجها، واكتفت بالتعليق على الصورة بصورة قلب أحمر، وحصدت الصورة العديد من تعليقات متابعيها.

وكانت ياسمين صبري قد احتفلت بعقد قرانها في شهر رمضان الماضي، وسط حضور عدد من أفراد عائلتيهما فقط، ونشرا بيانا أكدا فيه أن سبب قصر الاحتفال على العائلة هو لظروف فيروس كورونا المستجد، وأنهما من المقرر أن يقيما حفل زفاف يحضره عدد كبير من النجوم بعد انتهاء الأزمة.

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