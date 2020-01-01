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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تطالب بالتسوية السياسية فى ليبيا

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:05 ص
وانغ يي
وانغ يي
أ.ش.أ
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أكدت الصين، اليوم الخميس، ضرورة وقف إطلاق نار شامل والتمسك بالتسوية السياسية في ليبيا.

وطرح عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، في كلمة له أمام مؤتمر رفيع المستوى عبر تقنية (الفيديو) لمجلس الأمن بشأن قضية ليبيا، وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، أربعة مقترحات لمساعدة ليبيا على استعادة السلام في وقت مبكر.

وقال "وانغ" إن المقترح الأول يتمثل في تدعيم وقف إطلاق نار شامل ووقف العنف، والدعوة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية لجميع الأطراف في ليبيا، وحث جميع الدول على تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشكل فعال.

وأضاف أن المقترح الثاني هو التمسك باتجاه التسوية السياسية، وهو المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا، وأن الصين دعت جميع الأطراف إلى العودة إلى المسار الصحيح للحوار، والالتزام بمبدأ "الليبيون يقودون عملية التسوية بأنفسهم"، ودعم الأمم المتحدة كقناة رئيسية للوساطة، وإعطاء الفرصة كاملة للمنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في تحقيق تسوية سياسية لقضية ليبيا.

وتابع أن المقترح الثالث يتمثل في القضاء على الآثار السلبية للأزمة الليبية لمنع ليبيا من أن تصبح بيئة حاضنة للإرهاب، مشيرا إلى أن المقترح الأخير هو التمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن هذا شرط مسبق مهم لمجلس الأمن ليقوم بواجبه بشكل فعال وضمانة قوية لحماية السلام والأمن الدوليين.

وشدد وانغ على أن بلاده تتخذ دائما موقفا موضوعيا وعادلا بشأن قضية ليبيا، وتصر على حل سياسي لقضية ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، وأن بلاده مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لمساعدة الشعب الليبي لتحقيق السلام والشروع في طريق التنمية.

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