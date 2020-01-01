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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

50 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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سجلت كوريا الجنوبية 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بسبب انتشار الفيروس في العاصمة وضواحيها وكوانغجو ودايجون، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 ألفا و293 حالة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات انخفض بشكل طفيف مقارنة بالعدد المعلن أمس (63 حالة) لكن هناك احتمالا لزيادة العدد مرة أخرى، بسبب انتشار الفيروس في المجتمعات الإقليمية.

وبحسب طرق العدوى بفيروس كورونا، كانت 28 حالة لانتقال العدوى محليا وجاءت الـ22 حالة المتبقية من خارج البلاد.. وتراقب سلطات الحجر الصحي الوضع في كوانغجو، فيما يتعلق بانتشار الفيروس.

وأشارت (الوكالة) إلى أنه بين الـ22 حالة القادمة من الخارج، تم اكتشاف 5 حالات من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانيء، وكانت الـ17 حالة المتبقية للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي في منزل أو مرافق بعد دخولهم إلى البلاد، منها 7 حالات في إقليم كيونج كي و4 حالات في سول وحالتان في إقليم كيونج سانج الجنوبي وحالة واحدة في كل من إنتشون وإقليم تشونج تشيونج الجنوبي وإقليمي جولا الشمالي والجنوبي.

وتجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة القادمة من الخارج 10 حالات للأسبوع الثاني على التوالي منذ يوم 26 يونيو الماضي وسط زيادة مستمرة في الإصابات في جميع أنحاء العالم.

ومن ناحية أخرى، سجلت السلطات حالتي وفاة جديدتين جراء فيروس كورونا خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 287.. وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 49 حالة لتصل إلى 12 ألفا و19 حالة.

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