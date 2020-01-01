إيبارشية طما تبث تأملات في «أعمال الرسل» للمرحلة الثانوية

أطلقت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسوهاج، سلسلة عظات روحية جديدة جديدة في تأملات بسفر أعمال الرسل الكتاب المقدس، عبر البث المباشر "أونلاين".وتهدف سلسلة التأملات إلى تقديم دراسة بالكتاب المقدس للمرحلة الثانوية، لدعمهم روحيا مع استمرار تعليق الأنشطة الكنسية للحد من التجمعات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "صوم الرسل" الذي يستمر أكثر من شهر، وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل، وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.