رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قومي المرأة» ينفذ حملة طرق الأبواب لمناهضة الختان بشمال سيناء

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:24 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
أ ش أ
طباعة
نفذ فرع المجلس القومى للمرأة في محافظة شمال سيناء، الأربعاء، حملة لطرق الأبواب بعنوان: احميها من الختان استهدفت توعية 725 فردًا في مركز الشيخ زويد.

وقالت إحسان الغالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في شمال سيناء، إن الحملة استهدفت 605 سيدات و50 رجلًا و70 طفلًا، بإجمالى عدد مستهدفين 725 فردًا، بمشاركة عدد 15 رائدة ريفية.

أضافت أن الرائدات قمن بتوعية المستهدفين بمخاطر ختان الإناث، وأن الختان عادة وليست عبادة، وأن جميع الهيئات الطبية في العالم جرمت ختان الإناث واعتبرته عادة مخالفة لآداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبي.

وأشارت إلى تجريم هذه العملية في القانون المصري وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة أو العمة، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.

ونوهت إلى أن الحملة بدأت نشاطها في 14 يونيو الماضي وتضمنت العديد من الأنشطة، وأنه من المقرر أن تمتد الحملة على مستوى المحافظات حتى 14 يوليو الجاري؛ بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والمدن والقرى والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.

موضوعات متعلقة

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

رسميًا.. «البترول» تثبّت أسعار البنزين والسولار

خبير مناخ: انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار «غير اعتيادية» اليوم وغدًا

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

9 قرارات جديدة للحكومة.. على رأسها تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية

إنفوجراف

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

image description

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

أيام زمان

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

حفيدة جورج أبيض.. وقفت أمام كريستوفر لى وقال عنها مخرج أمريكى: "ستكون خليفة إليزابيث تايلور"

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أول رد من «تيك توك» على «تحدي الشنق»: المنصة للأكبر من 12 عامًا

مواعيد عمل مكاتب البريد 2020

أسباب وطرق علاج صوت الشخير

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقمك وسدادها بطريقة صحيحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
المزيد

الثقافة

جعفر العلاق يشارك في «كل يوم شاعر» عبر يوتيوب

اختيار رحاب عبدالخالق أمًّا مثالية لعام 2020 (صور)

محاولة إنقاذ.. كيف تواجه دور النشر تراجع المبيعات بسبب «كورونا»؟

«لا أرى فيه تكرارًا».. كيف رأى غسان كنفانى أشعار محمود درويش؟