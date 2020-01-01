«قومي المرأة» ينفذ حملة طرق الأبواب لمناهضة الختان بشمال سيناء

نفذ فرع المجلس القومى للمرأة في محافظة شمال سيناء، الأربعاء، حملة لطرق الأبواب بعنوان: احميها من الختان استهدفت توعية 725 فردًا في مركز الشيخ زويد.وقالت إحسان الغالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في شمال سيناء، إن الحملة استهدفت 605 سيدات و50 رجلًا و70 طفلًا، بإجمالى عدد مستهدفين 725 فردًا، بمشاركة عدد 15 رائدة ريفية.أضافت أن الرائدات قمن بتوعية المستهدفين بمخاطر ختان الإناث، وأن الختان عادة وليست عبادة، وأن جميع الهيئات الطبية في العالم جرمت ختان الإناث واعتبرته عادة مخالفة لآداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبي.وأشارت إلى تجريم هذه العملية في القانون المصري وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة أو العمة، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.ونوهت إلى أن الحملة بدأت نشاطها في 14 يونيو الماضي وتضمنت العديد من الأنشطة، وأنه من المقرر أن تمتد الحملة على مستوى المحافظات حتى 14 يوليو الجاري؛ بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والمدن والقرى والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.