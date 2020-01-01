«الصحة» تكشف 5 نسب مهمة عن وفيات كورونا

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن أعلى المحافظات في نسبة وفيات فيروس كورونا هي "الأقصر - ودمياط – وأسوان- والقاهرة".وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأقل في نسبة الوفيات "المنيا - وسوهاج - والإسماعيلية".وكشف عن أن 52% من وفيات كورونا كانوا مرضى ضغط، و40% سكر، و15% يعانون من أمراض القلب، لافتا: "لهذا السبب الدولة حريصة على استكمال العلاج المجاني للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة".وأشار إلى أن كبار السن كانوا الأكثر التزاما بالإجراءات الاحترازية بينما الشباب أقل ما أدى لارتفاع نسبة الإصابات بينهم.ونوه بأن عدد المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس في مستشفيات العزل 135، ومتوسط وجود المريض في الرعاية المركزة 4 أيام، موضحا أنه عالميا 80% ممن يصلون للعناية المركزة يتوفون، أما في مصر النسبة أفضل تصل لـ73% فقط.