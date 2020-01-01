«الوطنية للانتخابات» تصدر قرارًا تكميليًا بشأن أوراق الترشح لمجلس الشيوخ

أصدر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية قرارا تكميليا بشأن راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.وحمل القرار رقم ٣٦ لسنة ٢٠٢٠ وهو قرار مكمل لقرار الهيئة السابق رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٠، بتشكيل ومهام لجان متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشح بشأن انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يلزم القرار الجديد طالبي الترشح في الانتخابات بتقديم مرفق مستندات الترشح نتيجة الكشف الطبي وتحاليل المخدرات والمسكرات، كما يلزمهم القرار أيضًا بتقديم إقرار بعدم صدور أحكام ضدهم.