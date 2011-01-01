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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عكس انضباط المدرسة العسكرية.. «الوزراء» يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على روح العصار

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:14 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتعبير عن الأسى والحزن لرحيل الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء أمس الأول، وقال: "لقد فقدنا أخًا عزيزًا علينا جميعًا، قامة عظيمة خدم مصر في فترة شديدة الدقة والصعوبة، بعد ثورة 2011، وكذلك بعد ثورة 2013، وسيشهد التاريخ لهذا الرجل ودوره الوطني العظيم، مع جميع قيادات القوات المسلحة في هذه الفترة الدقيقة من عمر الوطن".

وأضاف مدبولى: "لم يتأخر الفريق العصار يومًا في تنفيذ أي مهام تطلبت منه، وكان يعكس دائمًا انضباط المدرسة التي تربى فيها وهي مدرسة القوات المسلحة المصرية، وعقب توليه وزارة الدولة للإنتاج الحربي قام بنهضة كبيرة في كل قطاعات الوزارة، ولقد شرفت بزمالتي مع الراحل الكريم الفريق محمد العصار، الذي أدى مهامه حتى آخر لحظة، وعند زيارتي له قبل وفاته، كان كما عهدته دومًا راضيا بقضاء الله، مبتسما وبشوشا كعادته، وهادئ النفس، ونتمنى من الله أن يدخله فسيح جناته، جزاء ما قدمه للوطن من جهود كبيرة.
وفي هذا الصدد، توجه رئيس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم، ولشعب مصر، داعيًا الله أن يرزقنا جميعا الصبر والسلوان".

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي جميع الوزراء للوقوف دقيقة حدادًا على روح الفريق محمد سعيد العصار.


وتوفي الفريق فخري محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مساء الإثنين، بعد صراع مع المرض.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر في 26 يونيو الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة «فريق فخري» مع منحه وشاح النيل.

وشغل «العصار» منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور في مؤتمر 3 يوليو، والذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان.



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